https://static.news.ru/photo/02409442-5e01-11ea-b75f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Чернышенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко поручил Министерству спорта совмествно с Федерацией хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) разработать программу по сокращению количества игроков, уезжающих выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Я поручил Минспорту РФ совместно с ФХР и КХЛ разработать программу — как сократить число молодых игроков, уезжающих за океан, с помощью организационных и правовых методов. Впоследствии программа может быть масштабирована на другие виды спорта, — цитирует Чернышенко ТАСС.

Он подчеркнул, что введение потолка зарплат ставит всех участников соревнований в равные условия, а сильная сборная, составленная из игроков КХЛ, сможет получиться только при наличии серьёзной конкуренции внутри самой лиги.

Чернышенко также добавил, что хоккеистом можно мотивировать спортивными достижениями, так как премии за них не учитываются в потолке зарплат.

Ранее NEWS.ru писал о том, что руководство ФХР считает, что принятый потолок зарплат в КХЛ может негативно сказаться на интересах национальной сборной. Президент ФХР Владислав Третьяк и председатель правления федерации Аркадий Ротенберг отправили письмо в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), в котором ФХР предлагает установить на два следующих сезона размер жёсткого потолка в 1,3 млрд руб. Иначе клубы могут потерять ведущих игроков лиги, из-за чего создаётся «серьёзный риск срыва подготовки сборной России к Олимпиаде 2022 года».