«Барыс» заключил новый контракт с российским форвардом

https://static.news.ru/photo/fb5ea756-85fe-11ea-b378-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcbarys.kz

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Барыс» объявил о продлении соглашения с нападающим Антоном Некрячем.

25-летний форвард принял квалификационное предложение казахстанского коллектива и подписал контракт на два года, сообщается на официальном сайте команды.

Российский хоккеист дебютировал в КХЛ в конце досрочно завершившегося сезона из-за пандемии инфекции коронавируса, сыграв в матчах регулярного чемпионата против «Адмирала» и «Амура». В Высшей хоккейной лиге Некряч провёл 16 игр за «Номад» и отличился тремя заброшенными шайбами.

«Барыс» в сезоне-2019/20 сумел выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина, однако снялся с турнира из-за распространения вируса.

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