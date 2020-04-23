«Барыс» заключил новый контракт с российским форвардом

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Барыс» объявил о продлении соглашения с нападающим Антоном Некрячем.
25-летний форвард принял квалификационное предложение казахстанского коллектива и подписал контракт на два года,
Российский хоккеист дебютировал в КХЛ в конце досрочно завершившегося сезона из-за пандемии инфекции коронавируса, сыграв в матчах регулярного чемпионата против «Адмирала» и «Амура». В Высшей хоккейной лиге Некряч провёл 16 игр за «Номад» и отличился тремя заброшенными шайбами.
«Барыс» в сезоне-2019/20 сумел выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина, однако снялся с турнира из-за распространения вируса.
Ранее ярославский «Локомотив» показал дистанционный тренировочный сбор команды, писал NEWS.ru.
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