Барбашёв получил второй Кубок Стэнли: что известно о «новом Овечкине» Российский хоккеист стал звездой НХЛ в клубе «Вегас Голден Найтс». Как Иван Барбашёв начинал карьеру и чем прославился на льду — в материале NEWS.ru

Фото: AP Photo/John Locher/ТАСС

Иван Барбашев

В ночь на среду клуб «Вегас Голден Найтс» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли. В финальной серии команда победителей обошла «Флориду Пантерз» со счетом 4:1 (9:3 в пятом матче). За «Вегас Голден Найтс» выступает российский нападающий Иван Барбашёв, которого назвали самым ценным игроком команды. Более подробно о новой суперзвезде хоккея — в материале NEWS.ru.

Как Иван Барбашёв получил второй Кубок Стэнли

27-летний Барбашёв перешел в «Вегас Голден Найтс» из «Сент-Луиса Блюза» и завершил плей-офф с 18 очками в 22 играх — семь голов и 11 результативных передач. Это позволило ему стать одним из десяти лучших бомбардиров и самым важным игроком своей команды.

Этот Кубок Стэнли стал вторым в карьере Ивана. Первый он получил в 2019 году, когда играл в составе команды «Сент-Луис Блюз». Тогда он провел 25 матчей и набрал шесть очков (3+3) в плей-офф.

Фото: AP Photo/Abbie Parr/ТАСС Иван Барбашев

Барбашёв стал девятым российским хоккеистом, кого награждали Кубком Стэнли дважды. Среди тех, кто удостоился ранее этой награды, — Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Вячеслав Войнов, Павел Дацюк, Олег Твердовский, Сергей Зубов и Вячеслав Фетисов. В этом списке нет нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который, несмотря на рекорды по заброшенным шайбам, выигрывал командный приз только в 2018 году.

Российские хоккеисты выигрывают Кубок Стэнли уже восемь сезонов подряд. В 2016 и 2017 году обладателем трофея становился форвард Евгений Малкин («Питтсбург»), в 2018-м — защитник Дмитрий Орлов, форварды Евгений Кузнецов и Александр Овечкин («Вашингтон»), в 2019-м — форварды Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), в 2020-м и 2021-м — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и Никита Кучеров («Тампа»), в 2020-м — форвард Александр Волков («Тампа»), в 2022-м — форвард Валерий Ничушкин («Колорадо»)

Московский ХК «Динамо», воспитанником которого был Барбашёв, уже поздравил спортсмена в своем Telegram-канале.

«Двукратный! Воспитанник динамовской школы Иван Барбашёв в пяти играх финальной серии добывает Кубок Стэнли! В решающей игре Ваня отметился голом! Так держать!» — говорится в сообщении.

Что говорят о Барбашёве в США

Благодаря профессионализму тренера Брюса Кэссиди Барбашёв стал звездой в «Вегасе» всего за полгода. В «Голден Найтс» решили, что Иван сможет стать отличным бомбардиром.

«Мы предоставили ему более квалифицированную роль. Все, что он делал в „Сент-Луисе“, работало. Однако есть область, где мы думали, что сможем получить от него больше, и он это сделал», — заявил Брюс.

Другие члены команды положительно отзываются о стиле игры Барбашёва.

«Для нас он просто зверь! Очень силен в обращении с шайбой, очень надежный игрок. После того как Иван перешел к нам, стало ясно, как он важен для команды», — отметил его партнер по нападению в «Вегасе» Бретт Хауден.

Фото: AP Photo/John Locher/ТАСС Иван Барбашев

Канадец Джонатан Маршессо отметил стабильность Барбашёва во время матча.

«Ты всегда знаешь, что получишь от Ивана в каждой игре. Это одно из лучших качеств хоккеиста. Это у него точно есть», — сказал нападающий «Вегаса».

Почему Барбашёву запретили привезти Кубок Стэнли в Россию

Согласно традиции, Иван Барбашёв получит Кубок Стэнли на день, но не сможет привезти его в Россию. Это связано со специальной военной операцией на территории Украины.

«С полной уверенностью я готов заявить, что в этом году Кубок Стэнли не приедет в Россию. При этом форвард „Вегаса“ Иван Барбашёв получит трофей на один день в личное пользование, и это может быть, например, на территории Северной Америки», — объяснил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Что известно о личной жизни Барбашёва

Фото: Социальные сети Иван Барбашёв с супругой

Со своей будущей женой Ксенией Иван познакомился в 2013 году в одном из московских ресторанов. 10 лет назад девушка училась в Московском педагогическом университете, а хоккеист прилетел в Россию из США, чтобы навестить родителей. Несмотря на юный возраст, Иван и Ксения (ему было 19 лет, ей — 18) решили пожениться. В 2015 году они зарегистрировали отношения, но продолжали жить на две страны, так как супруга Барбашёва не могла получить визу в США. В 2020-м у пары родился сын Даниил, которому в этом августе исполнится три года.

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