«Авангард» победил в Магнитогорске и вышел в лидеры «Востока» КХЛ

https://static.news.ru/photo/90bf8ea6-f44e-11ea-a274-fa163e074e61_660.jpg Фото: ХК Авангард/twitter.com

В поединке лидеров Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» на выезде уверенно победил магнитогорский «Металлург» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Авторами заброшенных шайб стали оформивший дубль Сергей Толчинский (голы на 6-й и 59-й минутах), Денис Зернов (28-я) и Оливер Каски (28-я, через 33 секунды после второго гола).

Голкипер «ястребов» Эмиль Гарипов отразил 25 бросков соперника и отыграл «на ноль» второй матч в нынешнем сезоне.

Толчинский, помимо двух заброшенных шайб, отметился результативной передачей и набрал очки по системе «гол плюс пас» в четвёртой игре кряду — 6 (3+3).

После этой победы «Авангард» набрал 8 очков в четырёх матчах и единолично возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. У «Металлурга», уфимского «Салавата Юлаева» и казанского «Ак Барса» осталось по шесть очков после четырёх проведённых встреч.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между казанским «Ак Барсом» и нижнекамским «Нефтехимиком», который должен был состояться сегодня, отменён из-за коронавируса, писал ранее NEWS.ru.