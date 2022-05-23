Десятилетний вратарь подрался с судьями на турнире по хоккею

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Вратарь екатеринбургской ДЮСШ № 19 Артемий Акшумов подрался с судьями во время матча в Свердловской области на турнире «Ледокол». Голкипер несколько раз ударил клюшкой судью. Никто из участников конфликта не пострадал, сообщает «Чемпионат».

Команда ДЮСШ № 19-Б, за которую выступает Акшумов, играла с ДЮСШ № 19-А и за пять минут до конца основного времени проигрывала со счётом 1:11.

ДЮСШ № 19-Б проиграла все пять матчей на турнире с разницей 7:62 и заняла последнее место.

Ранее игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвингз» устроили массовую драку после того, как один из хоккеистов жёстко сыграл против российского вратаря Игоря Шестёркина в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 5:2.