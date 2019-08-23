https://static.news.ru/photo/820d2a4a-c67c-11e9-b760-fa163e074e61_660.jpg Джереми Кларксон Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Английский журналист и телеведущий Джереми Кларксон рассказал, что ему удалось похудеть благодаря диете королевы Великобритании Елизаветы II.

Как передаёт The Sun его слова, Кларксон, в прошлом заядлый курильщик и любитель вредной еды, однажды решил изменить свой образ жизни. Он рассказал, что выбрал подход королевы, которая не ходит в спортзал. Её диета основана на приёме пищи маленькими порциями.

Вы знаете, что королева не ходит в спортзал и не бегает - ей 93 года, и с ней все в порядке, — сообщил журналист.

Он добавил, что пиву теперь предпочитает игристое розе. Причиной послужило то, что напиток в последнее время потерял «мужество», так как его стали разливать в маленькие бутылочки, а в пабах подают «в стаканах размером с мизинец».

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