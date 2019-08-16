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Оптимальный рацион человека должен состоять в основном из рыбы, овощей и масла — оливкового или льняного. Об этом рассказал глава Самарского Научно-исследовательского института диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

По его словам, наиболее полезной являются овощи и грубая волокнистая пища. Кроме овощей это гречка, овсянка и грубые сорта хлеба — ржаной, ржано-бородинский и хлеб с отрубями.

Если курица значительно полезней свинины, то рыба как белковый продукт нужна организму даже больше, чем мясо, пишет « URA.RU ». Причём, имеет смысл употреблять морскую рыбу сельдевых пород — шпроты, сардины, сельдь.

Что касается масла, то от привычного подсолнечного, считает специалист, вполне можно отказаться.

Плохо, когда преобладает подсолнечное, кукурузное или соевое масло. Хорошо, когда человек больше использует оливковое или, как в русской традиции, льняное, — объяснил Гинзбург.

Он также отметил, что правильная диета подразумевает потребление макарон из твёрдых сортов пшеницы.

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