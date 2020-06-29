В России в разгаре лето и дачный сезон. Многие устраивают на приусадебных участках пикники, и часто пища со стола достаётся домашним животным. Ветеринары предупреждают, — такая еда может быть опасной для собак и кошек. Многие продукты вызывают у них расстройство пищеварения, рвоту и могут спровоцировать даже летальный исход. Какая пища вредна для питомцев, разбирался NEWS.ru.

Президент Международного кинологического союза, ветеринар Владимир Уражевский в беседе с NEWS.ru перечислил самые опасные продукты для собак. В первую очередь, это трубчатые куриные кости. Когда животное их разгрызает, в его пищеварительных путях оказываются «длинные, острые осколки». Они как иглы впиваются в пищеварительный тракт и могут травмировать его. Такие внутренние порезы нередко приводят к летальному исходу.

«Остатки от холодца также сгубили немало собачьих жизней», — сообщил ветеринар. Речь идёт о костях, мышцах, жилах, хрящах, которые остаются после приготовления национального блюда.

Мы часто вскрываем погибшее животное и обнаруживаем в нём 3 килограмма этих костей. Особенно часто это бывает в сельской местности, где животные не избалованы едой и бросаются на любой мясной продукт, который им дают. Пищеварительная система собаки не способна переварить столько твёрдых предметов, они застревают в желудке. Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза

Рыбные кости также могут стать причиной тяжёлого состояния животного. Поэтому их нельзя кормить неочищенной рыбой. Если кошки могут есть этот продукт аккуратно, отделяя мясо от костей, то собаки на такое не способны. При этом крупные кости, например, говяжью лопатку или крестец, собакам употреблять даже полезно. С их помощью животные очищают зубы и обогащают рацион кальцием.

Вредными для собачьего здоровья ветеринар также назвал цитрусовые. Они содержат слишком большое количество лимонной кислоты, которая способна вызвать раздражение центральной нервной системы. Кроме того, апельсины и лимоны могут стать причиной расстройства желудка у животного. Не полезны для собак и бобовые культуры — горох, фасоль, соя. В их организме они не усваиваются. После такой трапезы у питомца могут начаться вздутие кишечника, боль и диарея.

Многие владельцы животных дают питомцам со стола колбасные изделия. Их позиционируют как лакомство. Такая пища противопоказана собакам. Из-за огромного количества специй, соли и жира. Её потребление значительно сокращает собаке жизнь, провоцирует ожирение и проблемы с репродуктивной системой, — предупреждает Владимир Уражевский.

Шоколад — ещё одно человеческое лакомство, противопоказанное собакам, сообщил в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач Евгений Цыпленков. Он содержит в себе два вредных для здоровья животного вещества — кофеин и теобромин. Эти компоненты вызывают тошноту, диарею, рвоту, судороги. Ну а в худшем случае — летальный исход. Даже половины плитки достаточно, чтобы нанести здоровью собаки существенный вред.

Владельцы собак и кошек часто «очеловечивают» своих питомцев, забывая, что они не живые плюшевые игрушки, а хищники, рассуждает Евгений Цыпленков. Их организм приспособлен для переваривания только мясной пищи. На это «заточены» их зубы и пищеварительная система. Крупы, овощи у них практически не усваиваются. Поэтому кормить любимцев нужно либо специализированным кормом, либо сырым мясом.

Angela Hampton/FLPA/Global Look Press

Чем меньше собака внешне напоминает волка, тем слабее её здоровье, а значит более продуманным должно быть питание, сообщил Цыпленков. Если овчарка или хаски могут сохранить хорошее самочувствие, питаясь колбасой, то шарпей или болонка на таком рационе долго не протянут. По его словам, эксперименты селекционеров над биологическим видом всегда негативно сказываются на здоровье животного.

По данным одного из крупнейших производителей кормов для животных, у более 60% россиян дома живёт одна или несколько кошек. Чтобы не испортить здоровье усатым животным, их тоже нужно правильно кормить. Как сообщил в беседе с NEWS.ru руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов, существует, как минимум, два продукта-табу для них — молочная еда и говядина. До 95% кошек не переносят компоненты, находящиеся в этой пище. У них случаются расстройство пищеварения и рвота. В некоторых случаях это может привести к летальному исходу.