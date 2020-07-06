Здоровье

Жительница Бурятии победила рак, уехав в глухую деревню

13:23, 06 июля 2020 21
Фото: Unsplash

Уехавшая в глухую деревню жительница Бурятии Зоя Ангаренова, которая пыталась излечиться от онкологии, снимая фильм-лекарство, победила болезнь. Девушка получила хорошие результаты анализов в онкологическом диспансере.

Рака больше нет! До сих пор не верю, что всё самое страшное позади. Сегодня я отмечаю победу, над, казалось бы, таким страшным диагнозом. А всё благодаря тому, что усилием воли, не постесняюсь сказать это, я закрепила огромный труд врачей, кардинально поменяв образ жизни и бросив вредные привычки, — поделилась девушка со своими подписчиками в Instagram.

Она подчеркнула, что не бывает безвыходных ситуаций, главное — верить и не сдаваться. Девушка отметила, что её фильм теперь будет со счастливым концом.

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Медики поставили Ангареновой диагноз «рак III степени» в конце 2019 года. 32-летняя жительница Бурятии, которая также страдала полиартритом (воспалением суставов), решила изменить образ жизни. Она уехала в отдалённое село Тункинского района Бурятии Хойто-Гол ещё до начала пандемии. В общей сложности девушка прожила в горах три месяца и десять дней. К ней должна была приехать съёмочная группа программы Андрея Малахова, но телевизионщики так и не посетили её, сообщает «МК в Бурятии».

NEWS.ru писал, что бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил, почему на Кавказе раком болеют гораздо реже, чем в других регионах России.

По данным Минздрава, в 2019 году в России был зарегистрирован 640 391 случай заболевания раком, в среднем заболеваемость на 100 тысяч населения по стране составляет 436,3.

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