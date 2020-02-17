https://static.news.ru/photo/226ebb8e-5174-11ea-8d2f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы не подцепить инфекцию, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский принял решение отвечать на рукопожатие только президенту страны, премьер-министру и председателю Госдумы. Об этом политик заявил на слушаниях в Госдуме в понедельник.

Если мне руку подаст глава страны — я пожму, так же как и премьеру, и председателю Госдумы. Остальным — всё. Остальным не надо подавать руку, я не буду жать, вы что? Заразу мне передавать, — возмутился Жириновский.

Таким образом он отреагировал на приветственный жест замминистра здравоохранения Сергея Краевого и назвал «устаревшей привычкой» протягивание руки при приветствии, передаёт «Интерфакс».

Политик пояснил, что, во-первых, сам не здоровается за руку и считает, что миллионы людей должны научиться перестать обниматься, целоваться и подавать руку при встрече.

По последним данным, от коронавируса во всём мире уже умерли более 1700 человек. Порядка 71 тыс. человек на данный момент заражены, а более 11 тыс. смогли выздороветь.

Как писал NEWS.ru, 13 февраля Жириновский уже поднимал эту тему публично, выйдя на трибуну Госдумы в белых перчатках.