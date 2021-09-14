«Запор и диарея»: врач предупредил о последствиях самолечения антибиотиками

Последствиями самолечения антибиотиками могут стать «запор или диарея, у кого как пойдёт», рассказал NEWS.ru врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов. Он отметил, что люди, принимающие подобные препараты «на всякий случай в сезон простуды», сбивают микрофлору кишечника, а её восстановление требует длительного времени.

Один только вред. Я бы не стал принимать какие-либо антибиотики без показаний, — подчеркнул медик.

Собеседник добавил, что коллегам лучше не выписывать антибиотики пациентам без соответствующих бактериальных осложнений.

[Лучше убедиться, что с человеком], подождать. Лидирующая причина смерти на планете — ятрогенный фактор. Ятрогенное воздействие — это вмешательство врача, — резюмировал Харлов.

Говоря о так называемых супербактериях, врач-терапевт добавил, что они «живут в больницах, потому что там чаще всего применяют антибиотики», из-за чего инфекция начинает плохо поддаваться лечению, а иногда и вовсе игнорирует препараты.

Те бактерии, которые выживают, становятся самыми резистентными. Есть даже такое понятие — внутрибольничная пневмония. Если человек долго находился в больнице на постельном режиме, он может заразиться как раз этой супербактерией, которую невозможно будет вылечить большинством антибиотиков или вообще какими-то антибиотиками. Даже резервные не всегда помогают, — отметил Харлов.

Самой опасной супербактерией, по его мнению, является кишечная палочка. По словам врача-терапевта и аллерголога-иммунолога Ирины Ярцевой, супербактерии «поражают организм целиком. Как говорится, где тонко, там и рвётся — и лёгкие, и мочевую систему».

Бактерии, чаще всего вызывающие ОРВИ, приобретают просто резистентность на фоне бесконтрольного применения антибиотиков. А именно супербактерии сопротивляются более «злостным» препаратам, комбинациям лекарств, используемых только в стационарах и только внутривенно, преоральный приём которых не предусмотрен в принципе, — рассказала Ярцева.

Она добавила, что заражению супербактериями подвержены также пациенты на ИВЛ. По её мнению, проблеме супербактерий много лет и она актуальная для всего мирового медицинского сообщества.

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