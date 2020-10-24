За сутки в России от COVID-19 выздоровели 7574 пациента

За последние сутки в России по выздоровлении от коронавирусной инфекции выписано 7574 пациента. Такие данные приводит оперштаб.
Таким образом, количество победивших COVID-19 в стране выросло до 1 146 096. Всего с начала эпидемии было выявлено свыше 1,5 млн случаев коронавируса, зафиксировано 26 269 летальных исходов.
По последним данным, число болеющих коронавирусной инфекцией в настоящий момент в России составляет 358 859 человек.
Ранее заразившийся на прошлой неделе коронавирусом депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг заявил о своём выздоровлении, писал NEWS.ru.