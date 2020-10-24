За сутки в России от COVID-19 выздоровели 7574 пациента

https://static.news.ru/photo/281e72cc-1762-11eb-bc95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За последние сутки в России по выздоровлении от коронавирусной инфекции выписано 7574 пациента. Такие данные приводит оперштаб.

Таким образом, количество победивших COVID-19 в стране выросло до 1 146 096. Всего с начала эпидемии было выявлено свыше 1,5 млн случаев коронавируса, зафиксировано 26 269 летальных исходов.

По последним данным, число болеющих коронавирусной инфекцией в настоящий момент в России составляет 358 859 человек.

Ранее заразившийся на прошлой неделе коронавирусом депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг заявил о своём выздоровлении, писал NEWS.ru.