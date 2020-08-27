Врачи выяснили, когда недосып бывает полезным

https://static.news.ru/photo/dfdd5434-e849-11ea-bfda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Klein/http://imagebroker.com/Global Look Press

Недостаток сна помогает организму мобилизоваться в экстренной ситуации, но часто пользоваться таким методом не стоит. Об этом рассказала клинический психолог Люция Сулейманова.

Недосып может подстегнуть работу мозга, что для решения сложной задачи бывает необходимо. Дефицит сна приводит организм в состояние стресса, и мозг начинает активно действовать. Таким образом, в голову иногда приходят творческие идеи и пути решения сложных вопросов.

Во время острого стресса идёт подавление функций сна. Есть исследование, показывающее, что недосып активизирует организм, провоцирует тревогу и поисковую активность. В этом состоянии мы начинаем активнее искать решение проблем. Это активизирует предпринимательскую активность, то есть поиск нестандартных и творческих решений в каких-то ситуациях, — сказала Сулейманова в интервью радио Sputnik.

Однако психолог предупредила, что каждый раз рассчитывать на этот приём не стоит. Дело в том, что человек может спать по четыре часа в день хоть всю жизнь, однако творческая активность мозга всё равно будет разовым явлением.

Сулейманова пояснила, что учитывать нужно состояние острого стресса, в которое организм и приводит бессонница. Постоянное пребывание в таком состоянии приведёт к хроническому стрессу. Поэтому дальше управлять и поддерживать организованные проекты человек уже не сможет.

Самый здоровый сон должен длиться восемь часов, а после того как был использован приём с недосыпом, необходимо дать себе возможность восстановиться.

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