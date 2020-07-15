Врачи сообщили о первом внутриутробном заражении COVID-19

https://static.news.ru/photo/265148bc-c72f-11ea-b744-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotostand/Schmitt/Global Look Press

Французские врачи из Университета Париж-Сакле предупредили о возможности коронавируса передаваться от матери к плоду в утробе. Такая передача чревата поражением мозга и других органов.

При этом организм младенца способен эффективно бороться с инфекцией, говорится в исследовании учёных, которое опубликовано в журнале Nature Communications.

Своё открытие о возможности внутриутробной передачи инфекции врачи сделали после случая с 23-летней француженкой. Она поступила в больницу с лихорадкой и кашлем на 35-й неделе беременности. Тест на коронавирус дал положительный результат. Когда через несколько дней врачи заметили у плода признаки внутриутробной гипоксии, пациентку направили на кесарево сечение.

Младенец несколько дней казался здоровым. Затем у него начались проблемы с кормлением, появились спазмы и ригидность мышц. Ведущий автор исследования доктор Даниэль де Лука отметил, что симптомы напоминали менингит. Анализы выявили лишь коронавирус. По мнению де Луки, вирус передался ребёнку через плаценту матери и привёл к тем же симптомам, что и у взрослых. Учёные сейчас анализируют другие случаи подобной передачи коронавируса.

Это поможет врачам и специалистам формировать политику работы с беременными женщинами, проверять новорождённых и снижать риск вирусной передачи от матери к ребёнку, — отметил Даниэль де Лука.

Он добавил, что ребёнок постепенно выздоравливает сам, несмотря на все симптомы. Мать и дитя выписали из больницы через 18 дней, они чувствуют себя хорошо.

Ранее NEWS.ru сообщал, что переболевшая COVID-19 женщина может передать ребёнку антитела к коронавирусу через грудное молоко. Однако их количество не всегда оказывается достаточным для защиты организма малыша. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.