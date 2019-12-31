https://static.news.ru/photo/637b8a3a-2c0d-11ea-8a29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Немецкие врачи рассказали, как организм отреагирует, если полностью отказаться от спиртного. Первые изменения будут заметны уже через неделю.

Улучшится качество сна, повысится работоспособность, начнёт восстанавливаться печень и активнее расщеплять жиры.

Не считаются зависимыми, по мнению медиков, те, кто способен отказаться от алкоголя хотя бы два дня в неделю. Если не выпивать месяц, то снизится артериальное давление, увеличится концентрация внимания, улучшится состояние кожи, приводит слова врача клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау Ярмилы Мальмейстер издание Focus.

Человек начнёт контролировать свою тягу к спиртному, так как осознает, что алкоголь — совсем не обязательная опция. Через год после отказа от алкоголя уходит лишний вес и можно потерять до 20 кг.

Московский депздрав, в свою очередь, дал советы, как правильно употреблять алкоголь, если нет желания без него обходиться. Не стоит смешивать напитки разного градуса, качества и содержания сахара. Достаточно остановиться на одном напитке, потому что организму проще к этому приспособиться, пишет АГН «Москва».

В этом случае уменьшается вероятность осложнений соматического и психологического характера. Необходимость повышать градус при смешивании напитков московские медики назвали мифом. Не стоит смешивать алкоголь с газировками: это может привести к панкреатиту.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тем, кто собирается отправиться на прогулку в новогоднюю ночь, эксперт по безопасности Бек Ибрагимбеков советует одеваться теплее и пить чай с имбирём и мёдом. Ибрагимбеков также порекомендовал всем гуляющим время от времени заходить в какое-нибудь тёплое помещение. При этом добавил, что использовать спиртные напитки в качестве согревающих не следует.