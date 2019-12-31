https://static.news.ru/photo/135d743e-2be3-11ea-9a83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тем, кто собирается отправиться на прогулку в новогоднюю ночь, эксперт по безопасности Бек Ибрагимбеков советует одеваться теплее и пить чай с имбирём и мёдом.

Он отметил, что совет относительно тёплой одежды в первую очередь касается молодых россиян, которые под влиянием моды ходят с открытыми щиколотками. По словам эксперта, в этом месте мало нервных окончаний, поэтому можно не заметить переохлаждения и заработать ревматизм.

Ибрагимбеков также порекомендовал всем гуляющим время от времени заходить в какое-нибудь тёплое помещение. При этом добавил, что использовать спиртные напитки в качестве согревающих не следует. Он подчеркнул, что в больших дозах алкоголь, наоборот, приводит к переохлаждению, сообщает «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что столичный нарколог Дмитрий Кубарев рассказал россиянам о грамотном употреблении алкоголя во время праздничного застолья. Он посоветовал выбрать какой-то один спиртной напиток и не смешивать его с другими в течение всего вечера.