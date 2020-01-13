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Люди стали чаще умирать от простых инфекций, которые раньше можно было вылечить при помощи нескольких таблеток. Это свидетельствует о высокой приспособляемости бактерий к новыми видам антибиотиков, за которой не могут успеть учёные.

В результате возникают так называемые супербактерии, заявляют исследователи.

Одной из причин явления специалисты считают перманентное проникновение антибиотиков в организм человека с пищей. Их широко используют в сельском хозяйстве, при выращивании скота и птицы, пишет «МедикФорум» со ссылкой на президента Российского научного медицинского общества терапевтов Анатолия Мартынова.

Бесконтрольно принимают антибиотиик и в медицинских целях. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый второй человек делает это неправильно и без достаточных медицинских показаний.

Наиболее характерный пример — ОРВИ, простуда. Её не надо лечить антибиотиками, это бесполезно. Но поскольку в наших аптеках эти препараты продаются свободно, люди покупают их сплошь и рядом. Да ещё и врачи выписывают не подумав, — заявил Мартынов.

В качестве профилактики специалисты рекомендуют упорядочить приём продуктов и по возможности перейти на здоровое питание, отказаться от приёма антибиотиков без крайней необходимости, а также соблюдать правила личной гигиены — чаще мыть руки с мылом, избегать мест, где есть высокий риск заражения, и особенно быть аккуратными в путешествиях по экзотическим странам.

Ранее, как писал NEWS.ru, Россельхознадзор подготовил и передал в Минсельхоз РФ пакет поправок в закон «О ветеринарии», регламентирующий применение антимикробных препаратов в животноводстве и птицеводстве.