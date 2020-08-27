Врачи перечислили неожиданные причины возникновения головной боли

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Врачи Сергей Агапкин и Андрей Реутов перечислили неожиданные причины возникновения головной боли.

По словам медиков, неприятные ощущения могут появиться из-за употребления алкоголя. Так, в красном вине содержится большое количество танинов, которые могут приводить к головной боли. Также этанол обладает сосудорасширяющим действием — у гипотоников он значительно снижает давление, а у гипертоников кратковременно снижает, а затем резко повышает.

Следующей причиной становится употребление красного переработанного мяса, к примеру колбасы и сосисок. Как правило, для стабилизации цвета в колбасы добавляют нитраты, которые затем в организме превращаются в нитриты и расширяют сосуды.

Головную боль также может спровоцировать недостаточный или неглубокий сон, подчеркнули врачи в эфире телеканала «Россия 1». Это связано с тем, что лимфатическая система мозга может нормально функционировать лишь в ночное время суток. Если она не справляется с задачей «очистки» от токсических веществ, боль может начать беспокоить человека с момента пробуждения.

Примечательно, что на возникновение головной боли может повлиять даже нарушение привычного режима питания. В этом случае неприятные ощущения провоцирует изменение уровня глюкозы в крови.

Ранее NEWS.ru писал, что нехватка сна помогает организму мобилизоваться в экстренной ситуации, но часто пользоваться таким методом не стоит. Об этом рассказала клинический психолог Люция Сулейманова.

Так, недосып может подстегнуть работу мозга, что для решения сложной задачи бывает необходимо. Дефицит сна приводит организм в состояние стресса, и мозг начинает активно действовать. Таким образом в голову иногда приходят творческие идеи и пути решения сложных вопросов.