https://static.news.ru/photo/fb204884-5e36-11ea-846c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Jianan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Китае впервые в мире выявлен случай поражения новым коронавирусом центральной нервной системы (ЦНС) человека. Пациенту инфекционной больницы Пекина «Дитань» врачи диагностировали пневмонию и энцефалит. Мужчину уже вылечили и выписали.

Об этом говорится в сообщении медучреждения. 56-летний пациент поступил в реанимацию 24 января. Через 96 часов (14 день болезни) у больного начались судороги, икота, расстройство сознания и другие нехарактерные для пневмонии симптомы. Специалисты провели дополнительные анализы и установили присутствие коронавируса в спинномозговой жидкости пациента. После этого курс лечения был скорректирован. Его выписали 25 февраля.

Ранее NEWS.ru писал, что в офисах Евросоюза в Брюсселе обнаружили первый случай коронавируса. Европейское оборонное агентство (EDA) подтвердило, что тест на инфекцию у одного из его сотрудников дал положительный результат. Это высокопоставленный чиновник, недавно вернувшийся из Италии. На Апеннинский полуостров вирус пришёл из Китая, где зародился в городе Ухань в декабре 2019 года. Сейчас число заболевших по всему миру перевалило за 93 тысячи человек. От болезни умерли более 3,2 тысячи пациентов, выздороветь удалось более 50 тысячам.