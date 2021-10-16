Врач заявил о четвёртой волне коронавируса в России

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Утверждение о том, что межпозвоночная грыжа неизлечима, является мифом. С этим недугом можно справиться, но только при условии, что лечение начато своевременно. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

По его словам, развитие МРТ и результаты большого количества исследований показывают, что у более чем 50% пациентов грыжи могут рассасываться. Этот процесс может быть достаточно долгим и занимать несколько лет,...