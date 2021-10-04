Врач усомнился в эффективности прибора дистанционного подавления вирусов

В России был зарегистрирован дистанционный подавитель вирусов «Тор», однако врач-эпидемиолог Эдуард Шунков усомнился в эффективности такого прибора. По его словам, не стоит делать скоропостижных выводов до тех пор, пока новое изобретение не покажет себя в действии, передаёт «360».

К подобным заявлениям о появлении новых методик лечения коронавируса или его профилактики я отношусь достаточно осторожно. Если эффективность такого подавителя вирусов будет подтверждена, а также в процессе его внедрения в медицинскую практику, тогда его можно будет рассматривать как эффективное средство профилактики, — признался Шунков.

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Он добавил, что никаких записей об эффективности «Тора» пока не встречал, при этом эпидемиолог подчеркнул: сам производитель говорит о том, что прибор является новшеством в мире медицины. Шунков резюмировал, что только время может определить эффективность нововведения. Врач также напомнил о том, что сейчас принято использовать два способа по борьбе с вирусами в окружающей среде: дезинфекция и обеззараживающие установки.

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак заверил, что «Тор» является российским изобретением, не имеющим аналогов в мире. По его словам, прибор «в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией».