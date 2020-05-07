Врач сообщила о риске заражения коронавирусом из-за антисептиков

https://static.news.ru/photo/d1c0b0fa-900e-11ea-8d55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Частое мытьё рук и использование антисептических гелей могут нарушить защитный барьер кожи и вызвать дерматит. Это в свою очередь повысит риски попадания инфекции коронавируса в организм.

Такое мнение высказала врач-дерматовенеролог поликлиники № 4 управления делами президента Настасия Вережникова, сообщает РИА Новости.

По словам врача, раздражению кожи способствуют спирт, очень горячая или холодная вода, избыток щелочи в мыле. Частая обработка кожи рук из-за коронавируса приводит к тому, что защитный слой кожи не успевает восстанавливаться и у человека появляются покраснения, шелушения и мелкие трещинки.

Это и есть проявление контактного дерматита, который может значительно увеличить риск попадания инфекции в организм, — отметила Вережникова.

Она также указала, отдушки и консерванты, из которых состоят антисептические гели, могут вызвать аллергический дерматит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полностью исключить возможность заражения коронавирусом в домашних условиях нельзя, однако есть способы снизить эти риски. Об этом заявил профессор, доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альштейн. По его словам, нужно протирать всё вокруг себя, обрабатывать антисептиками кнопки, ручки, перила. Соблюдение мер гигиены, по мнению вирусолога, помогает предотвратить заражение на 100%.