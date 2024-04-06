Врач развеяла миф о чудодейственных методах лечения физиотерапией Врач Жоголева: физиотерапия способна помочь, но не исцелить

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Физиотерапия способствует восстановлению человека и облегчает переносимость заболеваний, однако она не обладает целительными свойствами и не способна вылечить бронхит и ревматоидный артрит, рассказала NEWS.ru основатель и главный врач одного из медицинских центров Ольга Жоголева на форуме «Ученые против мифов». Методы физиотерапии не вылечивают опухоли, этим часто пользуются шарлатаны, предлагающие этот способ пациентам, которые находятся при смерти.

Она также затронула вакуумную терапию, которая, по словам врача, помогает облегчить состояние при некоторых недугах, однако ее эффективность не доказана. Грязевые ванны, продолжила врач, являются абсолютно неэффективными, они не имеют целительного эффекта и не способствуют лечению бесплодия.

Физиотерапия не творит чудеса. Там, где ее механизмы доказаны, этот метод помогает, но не исцеляет. <...> Недоказанные способы физиотерапии могут предлагать даже в медучреждениях, — заявила Жоголева.

Врач также объяснила, с каким угрозами для здоровья может столкнуться человек на процедуре радоновых ванн. По ее словам, они опасны вдыханием паров радона, которые подвергают риску больных онкологией легких. Она подчеркнула, что в некоторых санаториях это практикуют.

Диетолог Наталья Лазуренко ранее рассказала, что сочетание определенных продуктов питания может привести к ухудшению пищеварения, негативным последствиям для здоровья и ослаблению питательных свойств. По ее словам, речь идет о белках и крахмале, алкоголе и мясе, молоке и цитрусовых, а также йогурте с фруктами.