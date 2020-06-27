Врач развеял популярные мифы о чае

https://static.news.ru/photo/40850f1e-b87c-11ea-a5d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гастроэнтеролог Алексей Парамонов считает, что крепкий чай не так опасен для гипертоников, как принято считать.

Как сообщает РИА Новости, Парамонов разобрал популярные мифы о чае. Например, о том, что чай повышает давление. Врач отметил, что в чае действительно много кофеина, однако современные исследования показывают, что с течением гипертонии этот напиток не связан.

Давление зелёный чай поднимает не за счёт кофеина, а за счёт объёма. Его принято пить литрами, — цитирует его агентство.

Он добавил, что если литрами пить чистую воду, давление тоже поднимется, и призвал «знать меру». Парамонов заявил, что и в чёрном и зелёном чае примерно одинаковое содержание кофеина.

Врач также развеял миф о том, что чай лучше не смешивать с молоком. Эта комбинация якобы мешает нормальному пищеварению. По его мнению, даже если белки молока свяжутся в чае танинами, они прекрасно потом переварятся.

Как писал NEWS.ru, онкологи представили список продуктов, которые снижают риск развития онкологических заболеваний. Это чиа, красный виноград, грецкие орехи, артишоки, черника, брюссельская капуста. Семена чиа содержат большое количество кверцетина, кемпферола и хлорогеновой кислоты. Эти антиоксиданты входят в состав препаратов для профилактики рака. Кожура красного винограда содержит ресвератол, антоцианы и катехины, помогающие в борьбе со злокачественной опухолью. Грецкие орехи являются источником альфа-линолевой кислоты, которая помогает при онкологии в толстой кишке. Артишоки полезны для женских молочных желёз и негативно воздействуют на колоректальный рак. Черника является уникальной ягодой с высоким содержанием антоцианов, которые борются с онкологией. А брюссельская капуста снижает риск развития рака предстательной железы, мочевого пузыря, толстого кишечника, груди, печени и лёгких.