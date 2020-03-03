https://static.news.ru/photo/05df2252-5d58-11ea-9394-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Польза чеснока в профилактике ОРВИ не доказана, заявила врач-инфекционист, заведующая консультативно-профилактическим отделением инфекционной клинической больницы №1 департамента здравоохранения Москвы Ирина Иванова.

Она признала, что есть исследования, которые доказывают эффективность чеснока в борьбе с простудой, но доказательной базы собрано недостаточно.

Рекомендовать его в качестве средства, способного предотвратить инфекционные заболевания, в частности ОРВИ и гриппа, не можем, — цитирует Иванову РИА Новости.

Она добавила, что чеснок не входит в перечень лекарственных растений. При этом врач не отрицает, что в чесноке содержатся биологически активные вещества, которые обладают противовоспалительным действием и способны подавлять рост некоторых бактерий, но людям с заболеваниями желудка, кишечника и почек применять его нельзя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сало, лук и чеснок являются «лучшим лекарством» от коронавируса.