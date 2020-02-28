https://static.news.ru/photo/b2114362-5a8c-11ea-98d7-fa163e074e61_660.jpg Алексей Данилов Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сало, лук и чеснок являются «лучшим лекарством» от коронавируса.

Об этом он сказал в эфире телеканала «1+1». Данилов при этом призвал власти страны ужесточить контроль за лекарствами. Он считает, что требуется наладить мониторинг движения препаратов от производителя до конечного потребителя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нет оснований считать, будто бы коронавирус по-разному проявляется в разных климатических условиях. Об этом заявила руководитель подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. По её словам, необходимо рассматривать вирус как такой, который может передаваться в Мексике точно так же, как в Китае.