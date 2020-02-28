Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сало, лук и чеснок являются «лучшим лекарством» от коронавируса.
Об этом он
Ранее NEWS.ru сообщал, что нет оснований считать, будто бы коронавирус по-разному проявляется в разных климатических условиях. Об этом заявила руководитель подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. По её словам, необходимо рассматривать вирус как такой, который может передаваться в Мексике точно так же, как в Китае.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен