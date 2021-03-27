Врач рассказала о пользе пандемии для аллергиков

Рекомендация носить маски во время пандемии коронавируса может помочь аллергикам пережить сложный весенний период. Об этом рассказала RT врач-терапевт Людмила Лапа.

Весной в парках и лесах начинается процесс гниения, и пыльца грибков также, как и пыльца растений, даёт нагрузку на иммунную систему человека. По словам медика, обязательное ношение масок из-за коронавируса может помочь аллергикам лучше перенести период весеннего цветения.

Идём в парк — надеваем маску обязательно, потому что пыльца не пройдёт через неё. Также есть назальные фильтры, которые продаются в аптеках, —сказала Лапа.

Ранее врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал, что пыль, выбросы промышленных предприятий и пыльца растений, раздражая слизистую оболочку, повышают риск заражения COVID-19. Он также отметил, что в городах ситуация с заболеваемостью хуже, чем в сельской местности. Она усугубляется не только вышеперечисленными факторами, но и «скученностью» людей, а также большим числом контактов между ними, писал NEWS.ru.