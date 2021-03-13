Аллерголог: пыль и смог облегчают заражение коронавирусом

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Пыль, выбросы промышленных предприятий и пыльца растений, раздражая слизистую оболочку повышают риск заражения COVID-19. Об этом рассказал врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.

Он также отметил, что в городах ситуация с заболеваемости хуже, чем в сельской местности. Она усугубляется не только вышеперечисленными факторами, но и «скученностью» людей и большим числом контактов между ними.

Завкафедрой факультетской педиатрии Астраханского Государственного Медицинского Университета, аллерголог и иммунолог Ольга Башкина, в свою очередь, отметила, что у людей, страдающих аллергией, организм более уязвим для вирусов. По её словам, примерно 40% заразившихся COVID-19 страдают от крапивницы.

Она добавила, что из-за снежной зимы весной будет высокий уровень опыления. В связи с этим к сезону аллергий необходимо подготовиться заранее, принимая антигистаминные препараты, сообщает URA.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи дали рекомендации пациентам, которые прививаются от коронавируса вакциной «Спутник V». По словам специалистов, после прививку следует оставаться поблизости от кабинета врача около 30–40 минут. Если будет аллергическая реакция на вакцину, медики успеют оказать помощь.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что человек, страдающий аллергией, может привиться от коронавируса вакциной «Спутник V», если не находится в стадии обострения заболевания.