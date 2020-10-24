Врач рассказала, в чём опасность берушей

https://static.news.ru/photo/1202bb16-166c-11eb-a63e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ute Grabowsky/photothek.net/imago-images.de/Global Look Press

Врач-оториноларинголог Кира Базаркина заявила, что беруши могут нанести вред здоровью, если их использовать не по правилам. По её словам, некоторые ЛОР-врачи вообще считают их вредным приспособлением для сна.

Вставлять беруши нужно аккуратно, чтобы случайно не травмировать кожу слухового прохода и не занести туда инфекцию. При этом чистыми должны быть не только беруши, но и руки, отметила Базаркина в беседе с «АиФ».

Никогда не используйте повторно одноразовые беруши. Дело в том, что они обычно сделаны из пористого материала, который идеален для жизни и размножения в нём бактерий, — подчеркнула врач.

Из ушей беруши следует доставать аккуратно, без резких движений. Делиться своими приспособлениями с друзьями нельзя, уточнила Базаркина.

Если у вас есть возможность не спать в берушах, конечно, лучше так и делать, поскольку вы снижаете риск травмирования слухового прохода во время введения данного приспособления или занесения инфекции, — отметила врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что целый ряд признаков может указывать на психологическую усталость у женщины. Об этом рассказала семейный консультант и психолог Екатерина Есичева. По её словам, психологически уставшие женщины просыпаются уже раздражёнными и им никак не поднять настроение. Они испытывают сильную усталость, будто всю ночь работали, а не отдыхали.