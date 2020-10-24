Врач рассказала, в чём опасность берушей

Врач-оториноларинголог Кира Базаркина заявила, что беруши могут нанести вред здоровью, если их использовать не по правилам. По её словам, некоторые ЛОР-врачи вообще считают их вредным приспособлением для сна.
Вставлять беруши нужно аккуратно, чтобы случайно не травмировать кожу слухового прохода и не занести туда инфекцию. При этом чистыми должны быть не только беруши, но и руки,
Никогда не используйте повторно одноразовые беруши. Дело в том, что они обычно сделаны из пористого материала, который идеален для жизни и размножения в нём бактерий, — подчеркнула врач.
Из ушей беруши следует доставать аккуратно, без резких движений. Делиться своими приспособлениями с друзьями нельзя, уточнила Базаркина.
Если у вас есть возможность не спать в берушах, конечно, лучше так и делать, поскольку вы снижаете риск травмирования слухового прохода во время введения данного приспособления или занесения инфекции, — отметила врач.
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