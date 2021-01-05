Врач рассказал, как избежать заражения COVID-19 в фитнес-клубе

https://static.news.ru/photo/f2e76e82-517d-11eb-b352-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-иммунолог Владимир Болибок дал ряд рекомендаций, соблюдение которых поможет избежать заражения коронавирусом в фитнес-клубе. В первую очередь, следует проверить, не нарушает ли организация предписанные правила по недопущению распространения инфекции.

По его словам, при посещении фитнес-клуба после перерыва необходимо «убедиться в том, что у них работают рециркуляры».

Второе: нужно убедиться, что когда вы находитесь в клубе, там регулярно проводится уборка с дезинфицирующими средствами, — поделился он в беседе с RT.

Эксперт отметил, что определить факт уборки можно по лёгкому запаху хлорки. Кроме того, как заявил иммунолог, максимальное количество посетителей в залах должно быть ограничено. Также Болибок рекомендует приносить воду с собой, а во время занятий спортом надевать маску. По его словам, следует выбирать хлопчатобумажную, но не одноразовую. Необходимость её ношения, как отметил специалист, обусловлена выделением при занятиях спортом аэрозоля в гораздо большем количестве, чем при спокойном дыхании.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве местом, где существует наибольшая вероятность заражения коронавирусом, является транспорт. Об этом заявил врач-инфекционист профессор Николай Малышев. По его словам, всё дело в «скученности» людей, которую можно наблюдать в транспорте.