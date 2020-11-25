Врач рассказал, при каких заболеваниях нужно меньше носить маску

https://static.news.ru/photo/d48b0652-2e45-11eb-97aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страдающие некоторыми хроническими болезнями россияне должны с особым вниманием пользоваться средствами защиты в пандемию. Этой категории жителей нашей страны необходимо ограничить время ношения масок. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил врач-кардиолог Юрий Кремнёв.

Чтобы хоть как-то обезопасить себя от заражения коронавирусной инфекцией в общественных местах, люди вынуждены носить перчатки и маски. Такие меры сейчас обязательны для всех. Однако, как пояснил врач-кардиолог, длительное ношение масок может нанести вред некоторым жителям.

У людей, которые страдают сердечной недостаточностью, хроническим тяжёлым бронхитом, астмой, конечно, ношение маски затруднит дыхание. А это нежелательно с такими болезнями. Это понизит уровень кислорода в крови, соответственно ухудшит питание кислородом всех органов и тканей. Людям с такими заболеваниями не стоит надевать маску на улице. Им нужно вообще уменьшить время нахождения в ней. Заходить в магазин на несколько минут в маске — это не страшно, конечно. А вот от посещений тех мест, где предполагается длительное нахождение в ней, лучше отказать. Или, как минимум, реже посещать такие места, — рассказал Юрий Кремнёв.

Помимо сокращения времени пребывания в маске, людям с перечисленными заболеваниями следует использовать специальные препараты. При хроническом бронхите и астме россияне пьют лекарства, которые не дают сужаться бронхам при некоторых состояниях. А при заболеваниях сердца врачи выписывают средства, улучшающие снабжение кислородом сердечной мышцы и препятствующие рецидивам стенокардии. Соблюдение этих мер в комплексе поможет поддержать своё здоровье в пандемию.

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