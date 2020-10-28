Секс запрещён: пять распространённых мифов об инсульте

В 2006 году было решено учредить 29 октября Всемирный день борьбы с инсультом. Главная цель этой даты — привлечение внимания к диагностике и выявлению такого серьёзного заболевания. Далеко не все россияне имеют верное представление о болезни, причинах её появления и жизни «после». Как рассказали врачи, этот недуг может случиться не только с людьми пожилого возраста. О самых популярных мифах и правде об инсульте читайте в материале NEWS.ru.

Это заболевание пенсионеров

Инсульт — нарушение кровообращения в сосудах головного мозга. Он бывает двух видов — ишемический и геморрагический. В первом случае речь идёт о заблокированном тромбом сосуде. Во втором — когда по какой-то причине сосуд разрывается. Как пояснил NEWS.ru врач-кардиолог Юрий Беленков, это абсолютно разные по прогнозу, характеру и течению инсульты. Тем не менее, подобное несчастье может случиться не только с пожилыми людьми — страдают даже дети.

Геморрагический инсульт может быть и у детей. Это происходит потому, что, к сожалению, трудно диагностировать состояние, когда в результате врождённой аномалии некоторые участки сосудов головного мозга не имеют мышечного слоя. В итоге формируется так называемая аневризма — расширение сосуда, которая при определённых условиях может разорваться. Юрий Беленков кардиолог, академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности кардиолог, академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности

У россиян среднего возраста также может случиться инсульт, но, конечно, больше всего ему подвержены люди в возрасте. Потому что у них чаще развивается атеросклероз, повышается давление, которое пенсионеры, к сожалению, не всегда держат под контролем.

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Инсульт случается только у людей с больным сердцем

Часть жителей России уверены, что инсульт случается только с теми, у кого изначально есть проблемы с сердцем. По словам медика, это действительно является одной из наиболее частых причин возникновения такого недуга. Но бывает и так, что инсульт происходит в результате каких-либо травм.

Например, как больше семи лет назад произошло у известного актёра и певца Алексея Воробьёва. Артист попал в ДТП в Америке. В результате — инсульт, повреждение 25% головного мозга, парализация половины тела. После тяжёлого восстановления звезде всё же удалось вернуться к нормальной жизни и продолжить свой творческий путь.

Если парализует, то навсегда

Певец Алексей Воробьёв, конечно, стал не единственным, кому удалось полностью восстановиться после перенесённого инсульта. Как дополнил Юрий Беленков, всё зависит от нескольких факторов — возраста пациента, степени тяжести поражения, скорости оказания необходимой помощи.

Любой инсульт — это, конечно, потеря определённых функций. Потому что поражается какой-то участок головного мозга. А насколько это происходит и как долго будет продолжаться — зависит от обширности поражения. Почему мы говорим о «золотом часе», самое главное вовремя успеть оказать пациенту необходимую помощь. Всё остальное зависит от того, как человек занимается реабилитацией. Мозг ведь достаточно пластичен и некоторые функции могут восстановиться, но не всегда полностью. Тем не менее какое-то остаточное явление есть у всех. Например, может страдать память или способность концентрировать внимание, — сказал кардиолог.

После инсульта запрещено заниматься сексом

После перенесённого инсульта некоторые боятся сексуальной активности и даже отказываются от неё. Вернее, им страшен не сам процесс, а повышенный риск повторного «удара». И тут речь идёт, конечно, не о тех, у кого последствия после инсульта оказались очень тяжёлыми.

По мнению кардиолога, секс в таком случае не противопоказан, но несёт повышенный риск: это тот же «стресс» для организма, как и любое другое эмоциональное волнение. Поэтому ишемическая атака может повториться в результате любого такого «раздражителя». Больному следует, в первую очередь, думать о состоянии своего здоровья, нормализации артериального давления, вовремя проходить необходимые обследования. В конечном счёте проконсультироваться со своим лечащим врачом и только по его заключению предаваться плотским утехам.

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Пациенту не придётся долго пить лекарства

К сожалению, те, кто прошёл страшное «испытание» в виде инсульта и реабилитации, вынуждены пожизненно принимать необходимые препараты. По словам Беленкова, таким пациентам нужно контролировать уровень холестерина (при ишемическом инсульте). Если же были эпизоды кардиоэмболического — следить за артериальным давлением и лечить нарушения ритма сердца. Подобные лекарства способны улучшить качество жизни пострадавшим от этого заболевания и значительно её продлить.

С мнением специалиста согласен и врач-кардиолог Алексей Эрлих. Медик полагает, что большой вклад в профилактику инсультов вносят и препараты антикоагулянты.

Инсульт является серьёзным сердечно-сосудистым заболеванием. Примерно в 25% случаев он происходит из-за нарушений работы сердца, так называемой мерцательной аритмии. Из-за чего образуются тромбы. В борьбе с тромбозом помогает регулярный приём специальных лекарств, которые называются антикоагулянты. И это важнейшая задача для врача и пациента. Для первого — выявить эту мерцательную аритмию, оценить риск инсульта и назначить лекарство. А для второго — вовремя принимать нужные препараты и контролировать работу сердца. Это особенно важно для пациентов старшей возрастной категории — 65+. Они должны регулярно отслеживать ритмичность своего сердцебиения. Алексей Эрлих врач-кардиолог, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных врач-кардиолог, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных

Помимо этого, эксперт подчеркнул, что такие россияне должны отказаться от курения, заниматься допустимыми физическими нагрузками и правильно питаться. С алкоголем в этом случае тоже шутки плохи. В избыточном количестве принимать его категорически нельзя, а в небольших дозах только по разрешению врача.