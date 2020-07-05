Врач рассказал, почему опасно мыться холодной водой

https://static.news.ru/photo/ba48b3ce-be7f-11ea-aa3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralf-Udo Thiele/imageBROKER.com/Global Look Press

Мыться холодной водой может быть опасно даже в жаркие дни. В период отключения воду для мытья следует греть, рассказала известный московский дерматолог, специалист Центра дерматологии Екатерина Мокина.

Если мыться холодной водой без постоянных процедур закаливания, могут возникнуть проблемы с кожей и сердцем.

Люди, непривычные к закаливанию, а также имеющие болезни сердца и сосудов, могут отреагировать очень необычно и серьезно на холодную воду, — предупредила доктор в беседе с «АиФ».

Когда человек окунается в холодную воду, происходит спазм сосудов в организме — они резко сужаются, а потом расширяются. Следствием этого могут стать заболевания сердечно-сосудистой системы.

К тому же холодная вода из водопровода достаточно низкой температуры и у купающегося в ней велик риск простудиться и заболеть. Холодная вода не даёт возможности полноценно смыть грязь и правильно очистить от загрязнений кожу головы. Невозможно в холодной воде полностью смыть мыло, гель, шампунь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ейский групповой водопровод из-за летнего дефицита воды переходит 4 июля 2020 года на режим экономии. Давление будут снижать на шесть часов в сутки, передают представители предприятия «Кубаньводкомплекс».