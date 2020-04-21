Врач рассказал о влиянии коронавируса на сердце

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Тяжёлое протекание заболевания, вызванного COVID-19, может негативно отразиться на сердечной мышце. Об этом рассказал гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов.

Он отметил, что инфекция тесно связана с сердечными заболеваниями, поэтому особенно высок риск для людей в возрасте от 60 лет, которые нередко страдают такими недугами.

Эксперт также добавил, что осложнения после окончания острого периода заболевания предсказать сложно. Возможно развитие фиброза, аритмии или ухудшения функция сердца как насоса. В то же время у медиков нет однозначного ответа на вопрос о том, способен ли коронавирус спровоцировать заболевания сердца.

По словам Бойцова, врачи также пока не определились с методикой лечения сердечных заболеваний у пациентов при наличии коронавируса. Некоторые препараты и их комбинации могут привести к нарушению сердечного ритма и другим негативным последствиям, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru писал, что в Курской области скончалась женщина с коронавирусом. К смерти привела внезапная остановка сердца.