У пациентки с коронавирусом в Курской области остановилось сердце

https://static.news.ru/photo/6d61a8b0-821e-11ea-bfd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Третья пациентка с коронавирусом скончалась в Курской области. Ей было больше 70 лет, отмечают в оперштабе региона.

В областной инфекционной больнице скончалась пациентка в результате внезапной остановки сердца на фоне аритмии, у женщины были тяжёлые сопутствующие патологии, сахарный диабет, — говорится в сообщении.

Ранее умерли два человека, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице.

По данным на 19 апреля в Курской области диагноз COVID-19 поставлен 196 пациентам. Из них 64 госпитализированы 64 человека. Ещё у 118 болезнь протекает без симптомов. Они находятся дома на карантине. Всего выписаны 11 пациентов, информируют власти реиона.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период умер 361 пациент, выздоровел 3291 человек.

В Европейском регионе более 95% летальных исходов от коронавируса зафиксировано среди пациентов старше 60 лет. 8 из 10 смертельных случаев происходят с людьми, у которых есть хронические заболевания. В особенности, как отметили в ВОЗ, это касается сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Эти люди составляют группу риска при пандемии.

Ранее врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что у больных коронавирусом наблюдается поражение стенок сосудов и клеток крови, а лёгкие не являются мишенью болезни номер один. Такие выводы он сделал на основе наблюдения за больными COVID-19, а также после вскрытия скончавшихся от инфекции. Эксперт также привёл данные китайских исследователей, которые говорят о том, что коронавирус поражает гемоглобин в эритроцитах, что приводит к гипоксическому синдрому — нехватке кислорода, писал NEWS.ru.