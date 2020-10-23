Врач рассказал, нужно ли носить маски при минусовой температуре

https://static.news.ru/photo/4516cede-15c2-11eb-b638-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuliia Ovsyannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв рассказал, эффективны ли маски при минусовой температуре.

По его словам, работа масок при температуре ниже нуля ничем не отличается, так как они выступают в роли барьера.

Другое дело, что в морозную погоду маска будет покрываться инеем от дыхания, и это может быть некомфортно. Но носить маску на открытых пространствах не имеет смысла, — пояснил он.

Соловьёв подчеркнул, что маску необходимо надевать в помещениях при скоплении людей и в общественном транспорте, где минусовой температуры «быть не должно».

Также специалист отметил, что при намокании средства защиты его нужно заменить, так как через мокрую ткань сложно дышать, передаёт E1.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Массачусетского технологического университета придумали защитную маску, которая убивает коронавирус при вдохе человеком. Они создали прототипы устройства.