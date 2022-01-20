Врач рассказал, можно ли заниматься в спортзале при простуде

Заниматься в спортзале при простуде не рекомендуется, поскольку могут возникнуть осложнения для организма. Физические нагрузки не помогут поднять иммунитет, рассказал NEWS.ru врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

К иммунитету [физическая нагрузка в спортзале] имеет очень опосредованное отношение. Если качать мышцы — это не значит, что поднимется иммунитет. Гораздо эффективнее — это водные процедуры: сауна, контрастный душ, — сказал Жемчугов.

По его словам, можно заняться плаванием, которое поддерживает температурную адаптацию, а при физической нагрузке развиваются лёгкие. Занимаясь в спортзале при простуде, следует подумать, не возникнут ли какие-то осложнения, поскольку были случаи, когда простуженные люди умирали в зале.

А что касается простуды — надо смотреть, есть ли осложнения для организма. Бывают смерти на беговой дорожке и в бассейне. Люди считали, что простуда мелочь — а потом умирали в зале, происходит инфаркт, повреждение мышц сердца. Поэтому не стоит, когда болеешь ходить в зал, — пояснил доктор.

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