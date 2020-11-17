Врач рассказал, как избежать выпадения волос при коронавирусе

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Врач-трихолог Георгий Абрамов считает, что выпадение волос при коронавирусе — последствия стресса, вызванного пандемией. В период пандемии многие люди чувствуют нервное напряжение, тем более оказавшись запертыми в собственных квартирах.

Это отражается на иммунной системе, признаками сбоев работы которой и является облысение.

Сегодня на 100% доказано, что облысение абсолютно аутоиммунный процесс, то есть иммунитет атакует собственные волосы. Очень часто такой процесс запускает именно стресс, — цитирует специалиста радио Sputnik.

При первых же симптомах начавшегося облысения необходимо сразу обращаться к врачу. При этом необходимо посетить не только трихолога, но и иммунолога.

Специалисты отмечают, что выпадение волос особенно сильно наблюдается у тех, кто наиболее тяжело перенёс коронавирус, а также тех, у кого диагностировали пневмонию. Эти факторы и послужили отправной точкой для нарушения ритма смены волос и вызвали их обильное выпадение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что переболевшие коронавирусом россияне продолжают рассказывать о странных осложнениях после перенесённой инфекции. Люди отмечают появление проблем с желудком, обонянием, выпадением волос.