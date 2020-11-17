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Врач рассказал, как избежать выпадения волос при коронавирусе

08:15, 17 ноября 2020 71
Фото: pixabay.com

Врач-трихолог Георгий Абрамов считает, что выпадение волос при коронавирусе — последствия стресса, вызванного пандемией. В период пандемии многие люди чувствуют нервное напряжение, тем более оказавшись запертыми в собственных квартирах.

Это отражается на иммунной системе, признаками сбоев работы которой и является облысение.

Сегодня на 100% доказано, что облысение абсолютно аутоиммунный процесс, то есть иммунитет атакует собственные волосы. Очень часто такой процесс запускает именно стресс, цитирует специалиста радио Sputnik.

При первых же симптомах начавшегося облысения необходимо сразу обращаться к врачу. При этом необходимо посетить не только трихолога, но и иммунолога.

Специалисты отмечают, что выпадение волос особенно сильно наблюдается у тех, кто наиболее тяжело перенёс коронавирус, а также тех, у кого диагностировали пневмонию. Эти факторы и послужили отправной точкой для нарушения ритма смены волос и вызвали их обильное выпадение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что переболевшие коронавирусом россияне продолжают рассказывать о странных осложнениях после перенесённой инфекции. Люди отмечают появление проблем с желудком, обонянием, выпадением волос.

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