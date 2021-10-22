Врач рассказал, что нужно делать в случае резкой боли в пояснице

Прострел в пояснице (люмбаго) возникает неожиданно, вызывая острую боль. Человек может в этот момент вообще ничего не делать, нагнулся — и заклинило. Это может произойти, например, сразу после сна. В таком случае могут возникнуть проблемы со здоровьем, рассказал NEWS.ru врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

Кроме того, прострел в пояснице может произойти в тот момент, когда человек поднимает тяжести или после того, как он потянулся. Возникает резкая боль, которая обездвиживает на некоторое время. Человек не может пошевелиться, на его теле выступает холодный пот, он испытывает чувство страха. В такой позе можно простоять и 10 минут, боясь пошевелиться.

У человека защемляется нерв. Это может происходить по разным причинам — или продуло или слишком высокая физическая нагрузка.

Главное — обеспечить покой заболевшему месту. Ни в коем случае не нужно использовать мази. Лучше дать сухое тепло, например, обмотаться изделиями из шерсти. Если же в течение двух-трёх дней состояние резко не улучшится, то нужно обязательно обратиться к врачу, потому что могут быть осложнения вплоть до возникновения грыжи, — сказал Евдокимов.

Специалист пояснил, что люмбаго относится только к поясничному отделу. В том случае, если грыжа запущена, могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем. Человек может быть даже частично обездвижен.

В качестве профилактики следует соблюдать режим труда и отдыха, заниматься физкультурой, не поднимать излишне тяжёлые вещи, при подъёме грузов спина должна получать минимальную нагрузку. Кроме того, нужно избегать переохлаждений и одеваться по погоде. Сейчас наблюдаются резкие перепады температур, и, например, многие девушки одеты слишком легко, а ведь могут возникнуть и гинекологические заболевания, заключил Евдокимов.

Ранее сообщалось, что утверждение о том, что межпозвоночная грыжа неизлечима, является мифом. С этим недугом можно справиться, но только при условии, что лечение начато своевременно. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал Евдокимов. По его словам, развитие МРТ и результаты большого количества исследований показывают, что у более чем 50% пациентов грыжи могут рассасываться. Этот процесс может быть достаточно долгим и занимать несколько лет, но важен сам факт исцеления.