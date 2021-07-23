Врач рассказал, что может снизить эффект вакцинации
Сергей Попов
Сергей Попов
18:10, 25 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ им. Сеченова, врач-сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, какой фактор может негативно отразиться на эффекте вакцинации от коронавируса и нанести вред иммунитету. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, уменьшить эффект от прививки способен недостаток сна. Специалист отметил, что такое влияние недосыпа уже доказано в отношении вакцинации от гриппа и гепатита.
Сомнолог также добавил, что существуют множество исследований, подтверждающих значительное возрастание риска заражения при недостатке сна.
Это значит, что между сном и иммунитетом существует прямая связь. Во время сна происходит укрепление, восстановление иммунитета, — сказал специалист.
Он пояснил, что при недосыпе нарушается выработка Т-лимфоцитов, которые задействованы в процессе клеточного иммунитета.
Ранее врач-сомнолог Ольга Курушина предупредила, что хронический недосып смертельно опасен. По её словам, даже одна бессонная ночь негативно сказывается на ощущениях человека — он начинает чувствовать себя разбитым и усталым. В дальнейшем нарушаются память и внимание, могут появиться эпилептические приступы, а за ними следуют необратимые нарушения в мозге, которые приводят к смерти.