Врач рассказал, что может снизить эффект вакцинации

Заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ им. Сеченова, врач-сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, какой фактор может негативно отразиться на эффекте вакцинации от коронавируса и нанести вред иммунитету. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, уменьшить эффект от прививки способен недостаток сна. Специалист отметил, что такое влияние недосыпа уже доказано в отношении вакцинации от гриппа и гепатита.

Сомнолог также добавил, что существуют множество исследований, подтверждающих значительное возрастание риска заражения при недостатке сна.

Это значит, что между сном и иммунитетом существует прямая связь. Во время сна происходит укрепление, восстановление иммунитета, — сказал специалист.

Он пояснил, что при недосыпе нарушается выработка Т-лимфоцитов, которые задействованы в процессе клеточного иммунитета.

Ранее врач-сомнолог Ольга Курушина предупредила, что хронический недосып смертельно опасен. По её словам, даже одна бессонная ночь негативно сказывается на ощущениях человека — он начинает чувствовать себя разбитым и усталым. В дальнейшем нарушаются память и внимание, могут появиться эпилептические приступы, а за ними следуют необратимые нарушения в мозге, которые приводят к смерти.