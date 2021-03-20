Хронический недосып может привести к смерти человека. Об этом сообщила врач-сомнолог Ольга Курушина.
В интервью порталу «Волгоград онлайн» она
Если бессонница длится два дня, отмечаются нарушения памяти и внимания. Через три-четыре дня могут начаться эпилептические приступы, а дальше наступят необратимые нарушения работы мозга, которые ведут к летальному исходу.
Поэтому когда задают вопрос, что самое важное в нашей жизни: пища, вода или сон, то сон будет гораздо более важным. Человек от недостатка сна умрёт гораздо раньше, — подчеркнула врач.
Ранее невролог-сомнолог Елена Царёва рассказала, как восстановиться после ночной работы. Об этом писал NEWS.ru.