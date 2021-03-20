https://static.news.ru/photo/df01e32c-17ca-11ea-b27b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lutz Wallroth/imageBROKER.com/Global Look Press

Хронический недосып может привести к смерти человека. Об этом сообщила врач-сомнолог Ольга Курушина.

В интервью порталу «Волгоград онлайн» она отметила , что в современном мире недосыпает очень большое количество людей. При этом уже одна бессонная ночь негативно сказывается на ощущениях человека. Как минимум, он начинает чувствовать себя разбитым и усталым.

Если бессонница длится два дня, отмечаются нарушения памяти и внимания. Через три-четыре дня могут начаться эпилептические приступы, а дальше наступят необратимые нарушения работы мозга, которые ведут к летальному исходу.

Поэтому когда задают вопрос, что самое важное в нашей жизни: пища, вода или сон, то сон будет гораздо более важным. Человек от недостатка сна умрёт гораздо раньше, — подчеркнула врач.

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