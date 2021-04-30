Мясников рассказал, при каком количестве родинок стоит волноваться

https://static.news.ru/photo/06a998a8-aa72-11eb-820e-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: Сергей Ведяшкин/АГН

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о смертельной опасности родинок. Медик рассказал, что они могут стать причиной меланомы — опасного заболевания, которое в случае позднего обнаружения может привести к гибели человека, передаёт «Московский Комсомолец».

Если у вас количество родинок больше 50, это уже фактор риска развития меланомы, — сказал специалист.

Он также призвал обращать внимание на форму родинок. Если она отлична от нормы, это повод обратиться за помощью к врачам. Если же у человека собственная повышенная пигментация (а родинки — это скопление пигмента), то ему стоит пользоваться солнцезащитными кремами, чтобы доброкачественные новообразования не переросли в злокачественные.

Мясников также призвал делать фотографии своих родинок, чтобы следить за их изменениями. Кроме того, регулярно проверяться у дерматолога тоже не будет лишним — это поможет, в случае наличия заболевания, выявить его на ранней стадии.

Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о приближающейся волне коронавируса. Он призвал ускорить темпы вакцинации, хотя на сознательность сограждан он уже не рассчитывает.