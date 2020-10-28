Врач предупредил об опасности ношения беззащитных масок

https://static.news.ru/photo/ae9569e4-1935-11eb-824d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Pohl/face to face/Global look Press

В настоящее время на просторах Интернета появились предложения купить так называемые беззащитные маски — изделия из прозрачной ткани. Они сделаны из лёгкого материала, который почти не ощущается на лице и не служит препятствием для циркуляции воздуха.

Как рассказал в разговоре с NEWS.ru врач-инфекционист Валерий Безносенко, такие маски представляют собой имитацию медицинского изделия и не защитят от инфекции.

Это полная имитация слова «маска». Она имеет очень большой просвет поры. вирус спокойно проникает через такую пору. Смысла никакого в такой маске нет. Это пустышка. Это не маска, а какой-то аксессуар, — пояснил врач.

Он добавил, что цель ношения медицинских масок — не гарантировать защиту от инфекции, а предотвратить попадание в организм концентрации вируса, способной вызвать болезнь. В то же время высокая степень защиты отмечается у респираторов FFP2, заключил Безносенко.

Ранее терапевт призвала надевать чистую маску перед входом в лифт. Врач объяснила, что пространство там очень маленькое и плохо проветривается. Если в лифте есть кто-то ещё, «нужно не просто надеть маску, но надеть чистую маску, а старую положить в пакет, плотно его завязать и выбросить в контейнер».