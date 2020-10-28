Терапевт призвала надевать чистую маску перед входом в лифт

https://static.news.ru/photo/3be5e0d6-191c-11eb-95ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как оказалось, вопрос о том, когда нужно менять медицинскую маску, оказался не таким простым. Каждый раз, заходя в новое помещение, необходимо надевать чистое защитное средство и менять одноразовые маски перед входом в новое помещение. Об этом заявила врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

Она также отметила, что в любом случае менять маски нужно каждые несколько часов.

Коронавирус живёт в том числе на поверхности. И вот когда мы в этой маске прошлись по улице или помещению, пообщались с кем-то, инфекция может остаться на маске. Если в такой маске вы близко подойдёте к человеку без средств защиты, он вполне может заразиться, — рассказала Лапа в интервью «Москве 24».

По словам эксперта, больше всего это правило касается лифтов. Врач объяснила, что пространство там очень маленькое и плохо проветривается. Если в лифте есть кто-то ещё, «нужно не просто надеть маску, но надеть чистую маску, а старую положить в пакет, плотно его завязать и выбросить в контейнер».

Кроме того, Лапа порекомендовала не приносить использованные маски в дом, а поставить специальную ёмкость у дверей квартиры. Также, по мнению терапевта, не стоит заходить в дом в уличной обуви. Её лучше всего, по возможности, подержать за дверью пару часов, ведь, как напомнила эксперт, вирус живёт на поверхности.

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