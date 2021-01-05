Врач предупредил об опасности механических устройств для массажа

https://static.news.ru/photo/eec5981c-518f-11eb-af86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Лечебный массаж и физиопроцедуры нельзя делать без назначения врача. Массажными креслами, установленными в торговых центрах и офисах, пользоваться можно, но осторожно, так как они могут оказать влияние на давление и свёртываемость крови. Об этом сообщил заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт и рефлексотерапевт Андрей Кабычкин.

Сейчас есть масса всяких гаджетов для механического массажа. Здесь главное ‒ не передозировать и выбрать правильный гаджет. Человек в данном случае в первую очередь должен ориентироваться на свои ощущения от такого воздействия. В нём есть определённые риски. Особенно это касается воротниковой зоны, массаж которой может привести к повышению артериального давления или повлиять на свёртываемость крови, — заявил в эфире радио Sputnik Кабычкин.

Врач напомнил, что противопоказаниями к любым видам массажа являются острые воспалительные заболевания: грипп, ОРВИ, фурункулы, карбункулы. Кроме того, по его словам, нельзя делать массаж людям с хронической ишемической болезнью сердца в стадии декомпенсации, а также тем, кто принимает лекарства, регулирующие ритм сердечных сокращений. Безусловным противопоказанием для массажных процедур являются перенесённые курсы химиотерапии при онкологических заболеваниях.

Лечебные массажи назначают обычно два раза в год по 10‒15 сеансов в течение курса. От процедур, которые выполнены профессионально, не бывает осложнений, такой массаж помогает на длительное время сохранить красоту, молодость и здоровье, — добавил специалист.

Как писал NEWS.ru, российские корпорации начали направлять своих сотрудников после перенесённой коронавирусной инфекции на реабилитацию в Сочи. На черноморском курорте специальные программы восстановления предлагают 22 санатория. Курс восстановления рассчитан на период от недели до 21 дня. Используются сухие углекислые ванны, дыхательная гимнастика, массажи и различные виды физиопроцедур. Для того чтобы приехать на восстановление, с момента выздоровления должен пройти месяц. При этом человеку необходимо получить все документы о состоянии здоровья. По данным местных властей, гости приезжают из самых разных регионов. Среди них Московская, Самарская и Тульская области, Якутия, Санкт-Петербург и Краснодарский край.