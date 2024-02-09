Врач объяснила, как правильно есть фрукты при похудении Врач Серебрякова: при похудении фрукты необходимо есть в первой половине дня

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При похудении фрукты необходимо употреблять в первой половине дня, сообщила в интервью РИАМО врач-терапевт Оксана Серебрякова. При этом, по ее словам, регулярное питье свежевыжатых соков может способствовать развитию сахарного диабета и набору лишнего веса.

Правильное питание — это не скудная диета, а сбалансированное питание. Например, частое употребление свежевыжатых фруктовых соков может вызвать развитие сахарного диабета, способствовать набору лишнего веса. То же самое касается и фруктов. Поэтому тем, кто хочет похудеть, — употреблять фрукты в первой половине дня, — объяснила Серебрякова.

Она подчеркнула, что здоровое питание способствует не только поддержанию нормального веса, а также укреплению иммунитета и предотвращению многих заболеваний: диабета, ожирения и определенных видов рака. Терапевт посоветовала отдавать предпочтение натуральным и нежирным продуктам, в частности, овощам, цельным злакам, здоровым жирам и белковым источникам.

Врач Елена Малышева ранее заявила, что отказ от продуктов с жирами не поспособствует похудению, вопреки распространенному мнению. По ее словам, более эффективным станет отказ от лишних углеводов. Согласно результатам проведенного в США научного исследования, снижение потребления углеводов в 2,5 раза эффективнее снижения жиров.