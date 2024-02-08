Малышева развеяла миф о пользе безжировой диеты для похудения Малышева посоветовала худеющим отказаться от лишних углеводов вместо жиров

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Вопреки распространенному мнению, отказ от продуктов с жирами не поспособствует похудению, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, более эффективным станет отказ от лишних углеводов, так как каждая неиспользованная молекула сахара превращается в две молекулы жира, впоследствии откладывающегося в организме.

Врач-кардиолог Герман Гандельман уточнил, что в процессе употребления пищи сахар всасывается печенью, которая откладывает его в виде гликогена. В дальнейшем сахар используется для работы мышц. Неиспользованные молекулы сахара же откладываются в жир, что приводит к образованию лишнего веса. Врачи отмечают, что определить высокоуглеводный продукт, повышающий риск ожирения, можно по гликемическому индексу.

Гликемический индекс жира — ноль, потому что там нет углеводов, нет выброса инсулина. Употребление продуктов, богатых углеводами, обязательно приведет к всасыванию глюкозы, выбросу инсулина, снижению сахара и повышению аппетита. А все, что не израсходовано, уйдет в жир, — рассказал Гандельман.

Таким образом, снижение потребления жиров в меньшей степени влияет на лишний вес, чем отказ от чрезмерного употребления углеводов. Согласно результатам научного исследования, проведенного в США и опубликованного в 2015 году, снижение потребления углеводов в 2,5 раза эффективнее снижения жиров.

Диетолог-гастроэнтеролог Яна Картаева ранее заявила, что образование жира на животе также может свидетельствовать о развитии определенных заболеваний. В частности, этот симптом характерен для пациентов с высоким риском развития болезней сердечно-сосудистой системы.