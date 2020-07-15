Врач объяснил опасность жары и резких скачков атмосферного давления

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Военный врач, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал, какую опасность несут жаркая погода и резкие перепады атмосферного давления для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.

По его словам, при резком снижении атмосферного давления происходит процесс, который знаком аквалангистам как кессонная болезнь.

Газы скапливаются в крови, а когда человек быстро всплывает с глубины, это приводит к их закипанию. Сосуды не выдерживают и оказываются закупорены, — пояснил он.

Врач отметил, что такое может произойти с каждым человеком, а если вовремя не оказать помощь — вероятен летальный исход. Однако не меньшую опасность представляет резкий рост атмосферного давления. Особенно для тех, кто страдает гипертонией, бронхиальной астмой и аллергией.

Хорошев уточнил, что к 40 годам 95% людей в той или иной степени становятся метеозависимыми. Минимизировать негативное влияние погоды на организм поможет ведение здорового образа жизни с молодого возраста.

Утром нужно принять душ, можно контрастный. Обязательно гуляйте, особенно это важно для людей предпенсионного возраста. Ходьба — великое подспорье здоровью сердца, а малоподвижный образ жизни чреват проблемами с ним, — рассказал эксперт.

Он также посоветовал соблюдать режим, ложиться спать в одно и тоже время, а также правильно питаться, не лишая организм белков, передаёт телеканал «Звезда».

Как писал NEWS.ru, ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Наталья Уразова назвала тех, кто должен серьёзно отнестись к предупреждению синоптиков о рекордно низком атмосферном давлении.