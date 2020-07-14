Врач сообщила, кому стоит опасаться рекордно низкого атмосферного давления

https://static.news.ru/photo/39eae140-c67f-11ea-b291-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Наталья Уразова назвала тех, кто должен серьёзно отнестись к предупреждению синоптиков о рекордно низком атмосферном давлении 15 июля.

По её словам, такая погода опасна для людей с патологией сердечно-сосудистой системы, и поэтому им следует в ближайшие сутки внимательно следить за своим состоянием и чаще измерять артериальное давление.

Обычно рекомендуют замеры утром и вечером: утром — как проснулись, вечером — перед сном. В спокойном состоянии. Дополнительно, когда есть симптомы: дискомфорт в голове, головная боль, одышка, — пояснила она.

Уразова подчеркнула, что при намёках отклонений от нормы следует измерить давление тонометров чтобы уточнить, нужно ли его повысить или понизить.

Также врач посоветовала подверженным колебаниям артериального давления людям не забывать принимать прописанные лекарства. Однако при рекордно низком атмосферном давлении необходимо скорректировать схему приёма.

Лишний раз измерить давление в течение дня, чтобы не передозировать препараты. Реакция тут может быть разная — и подскок может быть, и резкое снижение давления, — рассказала Уразова.

Она отметила, что пациентам нужно гибко регулировать дозу: «кому-то добавить, кому-то — убавить». Терапевт добавила, что гипертоникам при давлении 110 на 70 следует пропустить приём препаратов, которые снижают давление. Гипотоникам при таком давлении стоит принять лекарство или выпить чашку кофе, передаёт «Москва 24».

Ранее главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова предупредила, что в Москве 15 июля прогнозируется рекордно низкое атмосферное давление. Оно может составить 980 гектопаскалей, или 735 мм ртутного столба, что близко к рекордно низкому для этой даты. Рекорд был зафиксирован в 1980 году, когда синоптики зарегистрировали 975,7 гектопаскаля или 731,8 мм ртутного столба.

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