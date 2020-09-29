Нехватку витамина D назвали риском развития рака

Эндокринолог и диетолог Фатима Дзгоева рассказала о последствиях дефицита витамина D. Его нехватка влечёт за собой повышенный риск рака (простаты, молочной железы, кишечника, а также лейкемии и других видов онкологии), а также повышает риск рецидива рака.
В комментарии для «Аргументов и фактов» специалист
Основными симптомами дефицита витамина D являются хроническая усталость и повышенная утомляемость, депрессия, раздражительность, выпадение волос, нарушения сна, мышечная слабость, дискомфорт в мышцах и костях. Витамин D содержится в рыбьем жире, консервированных сардинах, диком лососе, сельди.
Ранее британские учёные назвали вещества и продукты, которые помогают предотвратить рак кишечника. Это магний, фолиевая кислота и молочные продукты. Исследование также показало, что особую роль в профилактике рака играла клетчатка: она снижала вероятность онкозаболевания на 22–43%. В публикации также говорится, что употребление 100 граммов фруктов или овощей в день также уменьшает риск онкологии на 52%, писал NEWS.ru.
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